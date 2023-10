MDR – Marr’athon du rire – La belle-mère 9 Rue Pasteur Pau, 31 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une belle mère comme on ne voudrait jamais en avoir, une Tatie Danielle des temps modernes qui va faire de la vie de sa future belle fille un enfer ! Égoïste, lâche, pratiquant le chantage sans mesure, elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique. Si vous avez du mal avec votre belle-mère, venez relativiser ! Parfois décrite comme la fille spirituelle de Jacqueline Maillan et de Louis de Funès. Fou rire garanti du début à la fin. Imaginez-vous en voyage de noce avec votre belle-mère… Celle-ci plus méchante que jamais va accompagner son fils pour le voyage de noce en croisière qui va virer au cauchemar. La belle fille finira même par accoucher sur le navire ! Avec une belle -mère comme assistante, ça va vite se transformer en enfer ! Le personnel de bord aurait préféré un crash plutôt que sa présence. Bref vous allez hurler de rire devant cette belle mère odieuse..

2024-03-31

L'Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A mother-in-law like you’d never want to have, a modern-day Auntie Danielle who’s going to make her future daughter-in-law’s life a living hell! Selfish, cowardly, blackmailing, she’ll stop at nothing to keep her only son by her side. If you’re having trouble with your mother-in-law, come and put things into perspective! Sometimes described as the spiritual daughter of Jacqueline Maillan and Louis de Funès. Laughter guaranteed from start to finish. Imagine yourself on your honeymoon with your mother-in-law? The mother-in-law, meaner than ever, accompanies her son on a cruise that turns into a nightmare. The daughter-in-law even ends up giving birth on the ship! With a mother-in-law as an assistant, all hell breaks loose! The crew would have preferred a crash to her presence. In short, you’ll howl with laughter at this obnoxious mother-in-law.

Una suegra que no te gustaría tener, una tía Danielle moderna que le hará la vida imposible a su futura nuera Egoísta, cobarde, chantajista sin fin, no se detendrá ante nada para mantener a su único hijo a su lado. Si tienes problemas con tu suegra, ¡ven y pon las cosas en perspectiva! A veces descrita como la hija espiritual de Jacqueline Maillan y Louis de Funès. Risas garantizadas de principio a fin. ¿Se imagina en su luna de miel con su suegra? La suegra, más mala que nunca, acompaña a su hijo en un crucero que se convierte en una pesadilla. ¡La nuera incluso acaba dando a luz en el barco! Con la suegra como ayudante, ¡se desata el infierno! La tripulación hubiera preferido un accidente a su presencia. En resumen, te partirás de risa con esta odiosa suegra.

Eine Stiefmutter, wie man sie sich nie wünschen würde, eine moderne Tante Danielle, die ihrer zukünftigen Stieftochter das Leben zur Hölle machen wird! Egoistisch, feige und maßlos erpresserisch, wird sie vor nichts zurückschrecken, um ihren einzigen Sohn an ihrer Seite zu halten. Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrer Schwiegermutter haben, kommen Sie und relativieren Sie sie! Manchmal wird sie als die geistige Tochter von Jacqueline Maillan und Louis de Funès beschrieben. Lachen ist von Anfang bis Ende garantiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrer Schwiegermutter auf Hochzeitsreise Die Mutter ist bösartiger denn je und begleitet ihren Sohn auf einer Kreuzfahrt, die zum Albtraum wird. Die Schwiegertochter wird sogar auf dem Schiff entbinden! Mit einer Schwiegermutter als Assistentin wird das Ganze schnell zur Hölle! Das Bordpersonal hätte eher einen Absturz als ihre Anwesenheit gewünscht. Kurz gesagt: Sie werden sich über diese schöne Mutter kaputtlachen.

