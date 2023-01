89ème Fête du Citron® – Visite guidée Les Ruelles de l’histoire Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes EUR 6 6 Ruelles médiévales et églises baroques vous accueillent dans l’ancienne enceinte fortifiée. Découvrez la riche histoire de la ville en arpentant les ruelles médiévales. Laissez-vous saisir par la splendeur de l’ensemble baroque du parvis St Michel. david.rousseau@ville-menton.fr +33 4 89 81 52 70 Parvis de la basilique Saint- Michel Basilique Saint-Michel Archange de Menton Menton

