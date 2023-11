Fils et tissus 8 route de Moulismes Persac, 20 septembre 2023, Persac.

Persac,Vienne

tous les mercredis après midi le Bruit du Trapèze propose un atelier ,couture, tricot tissage, filage, feutre,crochet , fourche…. en grande majorité à partir de matériaux recyclés ou réutilisés.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 18:00:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



every Wednesday afternoon the Bruit du Trapèze offers a workshop ,sewing, knitting weaving, spinning, felt, crochet , fork…. mostly from recycled or reused materials

todos los miércoles por la tarde, el Bruit du Trapèze ofrece un taller de costura, punto, tejido, hilado, fieltro, ganchillo y forja…., en su mayoría con materiales reciclados o reutilizados

jeden Mittwochnachmittag bietet Le Bruit du Trapèze einen Workshop an, in dem genäht, gestrickt, gewebt, gesponnen, gefilzt, gehäkelt und gegabelt wird. Die meisten Materialien werden aus recycelten oder wiederverwendeten Materialien hergestellt

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP