Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois 6 Place du Château Blois, 2 septembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Visite guidée « Sous les jupons des reines » au Château Royal de Blois. Résidence favorite de 7 rois et de 10 reines de France, le château s’est animé durant des siècles de drames, de manigances et de jeux de pouvoir..

Samedi 2023-09-02 16:30:00 fin : 2023-11-04 . 6 EUR.

6 Place du Château

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Guided tour « Under the skirts of the queens » at the Royal Castle of Blois. Favorite residence of 7 kings and 10 queens of France, the castle was animated during centuries of dramas, shenanigans and power games.

Visita guiada « Bajo las faldas de las reinas » en el Castillo Real de Blois. Residencia preferida de 7 reyes y 10 reinas de Francia, el castillo ha sido escenario de dramas, intrigas y juegos de poder durante siglos.

Führung « Unter den Rockschößen der Königinnen » im Königlichen Schloss von Blois. Das Schloss war die Lieblingsresidenz von 7 Königen und 10 Königinnen Frankreichs und wurde jahrhundertelang von Dramen, Intrigen und Machtspielen belebt.

