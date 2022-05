5ème Défi des Légendes Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: Finistère

Plounéour-Brignogan-plages

5ème Défi des Légendes Plounéour-Brignogan-plages, 21 août 2022, Plounéour-Brignogan-plages. 5ème Défi des Légendes Plage des Crapauds Centre Nautique de Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages

2022-08-21 13:00:00 – 2022-08-21 17:00:00 Plage des Crapauds Centre Nautique de Brignogan-Plages

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages Le Défi des Légendes, grande étape de la Coupe de Bretagne en Eau Libre, revient pour sa 5ème édition sur notre côte légendaire ! Cette année encore, vous pouvez vous mesurer aux Crapauds ou admirer le spectacle de la berge, les pieds dans l’eau, avec 3 épreuves au programme : – Le 2 km à 13h00 n- Le 4 km avec sortie à l’australienne à 13h20 n- Le 500m pour petits et grands à 15h00 On vous attend nombreux, autant sur la ligne de départ que pour encourager les nageurs ! :) liguebretagne.developpement@gmail.com +33 6 49 84 95 49 http://www.ffneaulibre.fr/ Le Défi des Légendes, grande étape de la Coupe de Bretagne en Eau Libre, revient pour sa 5ème édition sur notre côte légendaire ! Cette année encore, vous pouvez vous mesurer aux Crapauds ou admirer le spectacle de la berge, les pieds dans l’eau, avec 3 épreuves au programme : – Le 2 km à 13h00 n- Le 4 km avec sortie à l’australienne à 13h20 n- Le 500m pour petits et grands à 15h00 On vous attend nombreux, autant sur la ligne de départ que pour encourager les nageurs ! :) Plage des Crapauds Centre Nautique de Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounéour-Brignogan-plages Autres Lieu Plounéour-Brignogan-plages Adresse Plage des Crapauds Centre Nautique de Brignogan-Plages Ville Plounéour-Brignogan-plages lieuville Plage des Crapauds Centre Nautique de Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages Departement Finistère

Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouneour-brignogan-plages/

5ème Défi des Légendes Plounéour-Brignogan-plages 2022-08-21 was last modified: by 5ème Défi des Légendes Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages 21 août 2022 finistère Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages Finistère