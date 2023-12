Concerts Smadj & Napoléon Maddox + Olkan & La Vipère Rouge 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône, 29 mars 2024, Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29

.

SMADJ & Napoleon Maddox

< Musiques électroniques méditerranéennes - France >

SMADJ fait son Laboratoire.

Avec les derniers outils technologiques (Orba, JouéPlay, Push…contrôleurs de toute sorte ) et ses instruments ( Oud acoustiques et électriques, guitares )…Il va se lancer dans une improvisation électro orientale où il va convier des invités différents à chaque représentations pour l’accompagner.

L’idée est d’aller toujours plus loin dans une musique électronique organiques en interaction avec l’autre et de se réunir autour de mélodies fortes.

Pour la première, il fait appelle à Napoléon Maddox ( Chanteur, rappeur, beatboxer ) avec qui il concocte le projet « Last Call », mélange de groove, de spoken words et de musiques électroniques et orientales…Comme des contes animaliers métaphoriques de notre monde en recherche d’espoir …

> découvre : https://youtu.be/pIZtWhzYx70

Olkan & La Vipère Rouge

< Techno méditerranéenne - Romans-sur-Isère >

Olkan& La Vipère Rouge c’est une histoire de famille, deux amis de longue date qui ont grandi ensemble dans le sud de la France. Leur musique, imprégnée d’influences méditerranéennes, a le sang chaud. Ils nous livrent un live techno instrumental, aussi coloré que rentre dedans dans lequel se croisent des instruments de la méditerranée à une voix qui peut être autant suave que sortie de la bouche d’un loubard des années 90. Sur scène les deux partenaires ne cachent pas leurs influences parfois presque punks de leur « Basse Ville », quartier Romanais et aussi le titre de leur premier EP sorti le 10 novembre dernier, disponible sur toutes les plateformes et en Vinyle

> découvre : https://youtu.be/ROo6hQzYh98

EUR.

52 quai Saint Cosme LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-21 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I