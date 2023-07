Les concerts du vendredi à l’Arrosoir « Près du sable »/ Chants polyphoniques 5 rue du crussol Figeac, 4 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Près du sable est un concert acoustique, intimiste, pour deux guitares et deux voix.

Des chansons polyphoniques, des balades instrumentales, des mots. Des couleurs qui rappellent le Fado. Des chansons paysages.

Par Elodie Blume et Malo Ma.

2023-08-04 19:30:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

5 rue du crussol L’Arrosoir, Espace social et culturel

Figeac 46100 Lot Occitanie



Près du sable is an intimate, acoustic concert for two guitars and two voices.

Polyphonic songs, instrumental ballads, words. Colors reminiscent of Fado. Landscape songs.

By Elodie Blume and Malo Ma

Près du sable es un concierto acústico íntimo para dos guitarras y dos voces.

Canciones polifónicas, baladas instrumentales, palabras. Colores que recuerdan al fado. Canciones de paisaje.

Por Elodie Blume y Malo Ma

Près du sable ist ein akustisches, intimes Konzert für zwei Gitarren und zwei Stimmen.

Mehrstimmige Lieder, instrumentale Balladen, Worte. Farben, die an den Fado erinnern. Lieder von Landschaften.

Von Elodie Blume und Malo Ma

