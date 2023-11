Vivre ensemble 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 20 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Cet atelier est basé sur les échanges entre pairs. Il questionne les représentations, les préjugés et les stéréotypes. Il va aider les jeunes à réfléchir à leurs discours et à leurs actes au sein de leur environnement, à travers une activité ludique. Cet atelier sera précédé d’une exposition interactive sous la forme de tables de manipulation et de modules qui permettent aux visiteurs d’expérimenter et de découvrir la thématique. Il s’agit d’une modulothèque louée par l’Association « Les Petits Débrouillards » et qui sera installée au 4 durant la Quinzaine Nationale de Lutte contre les Discriminations, édition 2023..

2024-03-20

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This workshop is based on exchanges between peers. It questions representations, prejudices and stereotypes. It will help young people to think about what they say and do in their environment, through a playful activity. This workshop will be preceded by an interactive exhibition in the form of manipulation tables and modules that allow visitors to experiment and discover the theme. This is a modulothèque rented by the Association « Les Petits Débrouillards » and which will be set up at 4 during the Quinzaine Nationale de Lutte contre les Discriminations, 2023 edition.

Este taller se basa en intercambios entre compañeros. Cuestiona representaciones, prejuicios y estereotipos. Ayudará a los jóvenes a reflexionar sobre lo que dicen y hacen en su entorno, a través de una actividad lúdica. Este taller irá precedido de una exposición interactiva en forma de mesas y módulos manipulativos que permitirán a los visitantes experimentar y descubrir el tema. Los módulos serán alquilados por la asociación « Les Petits Débrouillards » e instalados en Le 4 durante la Quincena Nacional contra la Discriminación de 2023.

Dieser Workshop basiert auf dem Austausch unter Gleichaltrigen. Er stellt Vorstellungen, Vorurteile und Stereotypen in Frage. Er wird den Jugendlichen durch eine spielerische Aktivität helfen, über ihre Reden und Handlungen in ihrem Umfeld nachzudenken. Diesem Workshop wird eine interaktive Ausstellung in Form von Manipulationstischen und Modulen vorausgehen, die es den Besuchern ermöglichen, zu experimentieren und die Thematik zu entdecken. Es handelt sich um eine Modulothek, die von der Vereinigung « Les Petits Débrouillards » gemietet wurde und während der Nationalen Fünfzehn Tage gegen Diskriminierung, Ausgabe 2023, in 4 aufgestellt wird.

