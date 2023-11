Café linguistique 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 7 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Le Café linguistique prône l’échange culturel et le rassemblement des personnes souhaitant apprendre et pratiquer les langues de façon originale (Anglais, Allemand, Espagnol, Polonais…), autour d’une collation.

C’est également un moyen de mettre en relation des Français et des personnes étrangères vivant à Châtellerault..

2024-03-07 fin : 2024-03-07 20:00:00. .

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Café Linguistique promotes cultural exchange and brings together people wishing to learn and practice languages in an original way (English, German, Spanish, Polish…), over a snack.

It’s also a way of bringing together French people and foreigners living in Châtellerault.

El Café Linguistique favorece el intercambio cultural y reúne a personas que desean aprender y practicar idiomas de forma original (inglés, alemán, español, polaco, etc.), tomando un tentempié.

También es una forma de poner en contacto a franceses y extranjeros que viven en Châtellerault.

Das Sprachcafé fördert den kulturellen Austausch und bringt Menschen zusammen, die Sprachen auf originelle Weise lernen und anwenden möchten (Englisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch…), und zwar bei einem Imbiss.

Es ist auch ein Mittel, um Franzosen und ausländische Personen, die in Châtellerault leben, zusammenzubringen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP