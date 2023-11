Pose ton « 16 » 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 6 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Un technicien du studio « Musique ou Son » va être là pour accompagner les personnes inscrites à cet atelier. Les participants vont écrire et enregistrer un couplet sur une production musicale..

2024-03-06 fin : 2024-03-06 16:00:00. .

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A technician from the « Musique ou Son » studio will be on hand to support participants in this workshop. Participants will write and record a verse on a musical production.

Un técnico del estudio « Musique ou Son » estará presente para apoyar a los participantes en este taller. Los participantes escribirán y grabarán un verso sobre una producción musical.

Ein Techniker des Studios « Musique ou Son » wird da sein, um die Personen, die sich für diesen Workshop angemeldet haben, zu begleiten. Die Teilnehmer werden eine Strophe zu einer Musikproduktion schreiben und aufnehmen.

