Atelier » Percussions » 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 21 février 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Vous avez envie de découvrir la mesure, le tempo et les principes du solfège rythmique !

N’hésitez pas à vous inscrire au 4 afin qu’un technicien « Musique ou Son » vous initie à cet univers musical..

2024-02-21 fin : 2024-02-21 16:00:00. .

Would you like to learn about meter, tempo and the principles of rhythmic solfeggio?

Don’t hesitate to sign up at 4, and a « Musique ou Son » technician will introduce you to this musical universe.

¿Desea descubrir la métrica, el tempo y los principios del solfeo rítmico?

No dudes en apuntarte a las 4 para que un técnico de « Musique ou Son » te introduzca en este universo musical.

Sie haben Lust, Takt, Tempo und die Prinzipien der rhythmischen Musiktheorie zu entdecken!

Zögern Sie nicht, sich bei 4 anzumelden, damit ein « Musique ou Son »-Techniker Sie in dieses musikalische Universum einführen kann.

