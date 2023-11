Atelier » Rattrapage » 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 14 février 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

C’est un atelier de dernière minute. Il va permettre aux jeunes qui n’ont pas participé aux ateliers « Prépare ton job » et « Posture, look et entretien » d’élaborer ou d’actualiser leurs CV, leurs lettres de motivation et de se préparer sereinement à la recherche de jobs d’été.

Les professionnels de la Mission Locale et de Pôle Emploi seront là pour les accompagner.

L’objectif est préparer les jeunes qui recherchent des jobs d’été. Ils pourront participer au forum jobs à la Gornière et rencontrer directement les recruteurs..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 16:00:00. .

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This is a last-minute workshop. It will enable young people who didn’t take part in the « Prepare your job » and « Posture, look and interview » workshops to draw up or update their CVs and cover letters, and prepare themselves calmly for the search for summer jobs.

Professionals from Mission Locale and Pôle Emploi will be on hand to support them.

The aim is to prepare young people looking for summer jobs. They will be able to take part in the jobs forum at La Gornière and meet recruiters directly.

Se trata de un taller de última hora. Permitirá a los jóvenes que no participaron en los talleres « Prepara tu empleo » y « Postura, look y entrevista » redactar o actualizar sus CV y cartas de presentación y prepararse con calma para la búsqueda de empleos de verano.

Profesionales de la Mission Locale y de Pôle Emploi estarán a su disposición para ayudarles.

El objetivo es preparar a los jóvenes que buscan trabajo en verano. Podrán participar en el foro de empleo de La Gornière y entrevistarse directamente con los reclutadores.

Dies ist ein Workshop in letzter Minute. Er wird den Jugendlichen, die nicht an den Workshops « Prépare ton job » und « Posture, look et entretien » teilgenommen haben, die Möglichkeit geben, ihren Lebenslauf und ihre Bewerbungsschreiben zu erstellen oder zu aktualisieren und sich in Ruhe auf die Suche nach einem Sommerjob vorzubereiten.

Die Fachleute der Mission Locale und der Pôle Emploi werden sie dabei begleiten.

Ziel ist es, die Jugendlichen auf die Suche nach Sommerjobs vorzubereiten. Sie können am Jobforum in La Gornière teilnehmen und direkt mit Personalvermittlern in Kontakt treten.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP