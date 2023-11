Atelier » Look et Entretien » 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 7 février 2024, Châtellerault.

Cet atelier vise à préparer les jeunes à la recherche de jobs d’été. Les intervenants vont préparer les jeunes à trouver les mots pour convaincre les recruteurs. Ils vont les conseiller sur les attitudes corporelles, les gestes et les postures à avoir lors d’un entretien.

Une socio-esthéticienne sera également là pour coacher chaque jeune qui le souhaite..

2024-02-07 fin : 2024-02-07 16:00:00. .

This workshop aims to prepare young people for the search for summer jobs. Speakers will help young people find the right words to convince recruiters. They will advise them on body attitudes, gestures and postures to adopt during an interview.

A socio-aesthetician will also be on hand to coach any young people who so wish.

Este taller tiene por objeto preparar a los jóvenes para la búsqueda de empleo en verano. Los ponentes prepararán a los jóvenes para encontrar las palabras adecuadas para convencer a los reclutadores. Les aconsejarán sobre el lenguaje corporal, los gestos y las posturas que deben adoptar durante una entrevista.

También habrá un socio-esteticista para asesorar a los jóvenes que lo deseen.

Dieser Workshop soll Jugendliche auf die Suche nach Sommerjobs vorbereiten. Die Referenten werden die Jugendlichen darauf vorbereiten, die richtigen Worte zu finden, um Personalverantwortliche zu überzeugen. Sie werden sie über Körperhaltungen, Gesten und Haltungen beraten, die sie bei einem Vorstellungsgespräch einnehmen sollten.

Eine Sozialkosmetikerin wird ebenfalls anwesend sein, um jeden Jugendlichen, der dies wünscht, zu coachen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP