Prépare ton Job Châtellerault, 31 janvier 2024

Châtellerault,Vienne

Cet atelier va permettre aux jeunes qui recherchent de jobs d’été d’élaborer ou d’actualiser leurs CV et leurs lettres de motivation.

Les professionnels de la Mission Locale et de Pôle Emploi seront là pour les accompagner individuellement..

2024-01-31

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault

86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This workshop will enable young people looking for summer jobs to prepare or update their CVs and cover letters.

Professionals from Mission Locale and Pôle Emploi will be on hand to provide individual guidance.

Este taller permitirá a los jóvenes que buscan trabajo en verano preparar o actualizar sus currículos y cartas de presentación.

Profesionales de la Mission Locale y de Pôle Emploi estarán a su disposición para ofrecerles apoyo individual.

Dieser Workshop bietet Jugendlichen, die einen Sommerjob suchen, die Möglichkeit, ihren Lebenslauf und ihre Bewerbungsschreiben zu erstellen oder zu aktualisieren.

Die Fachleute der Mission Locale und der Pôle Emploi werden sie dabei individuell betreuen.

