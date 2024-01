MuséAmbul 4 place de Gomelange Civaux, 15 février 2024, Civaux.

Civaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 16:00:00

fin : 2024-02-15 18:00:00

L’artiste Cléo met à l’honneur l’art du détournement avec humour et poésie.

Les vingt œuvres célèbres choisies par Cléo (de Léonard de Vinci à Pierre Soulages), et leur titre associé, sont les matériaux du détournement. Jeux de pinceaux, de ciseaux, de peinture sont mêlés aux jeux de mots !

Qui est Cléo ?

Cléo, artiste peintre, fait partager sa passion à son public depuis de nombreuses années. A son actif, des performances artistiques comme des happenings au Palace à Paris, au carrousel du Louvre, à Avignon..

Dans son atelier du Poitou, elle transmet son énergie créative et son savoir faire.

Trompe l’œil sur costumes, illustrations, décors, affiches…Ses projets multiples font de Cléo une artiste engagée, et complète.

4 place de Gomelange Médiathèque de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



