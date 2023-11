Dans la cabane on raconte… 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 15 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?

Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire…

Sur inscription..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 18:00:00. .

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



What will we hear today in the Cabane du Lac?

Always stories for children aged 4 and over who are ready to let their imaginations run wild…

Registration required.

¿Qué escucharemos hoy en la Cabane du Lac?

Siempre cuentos para niños a partir de 4 años dispuestos a dejar volar su imaginación…

Inscripción obligatoria.

Was werden wir heute in der Hütte am See hören?

Immer Geschichten für Kinder ab 4 Jahren, die bereit sind, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen…

Nach Anmeldung.

