LE MURMURE DES SONGES – COMPAGNIE ACCRORAP / KADER ATTOU 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 25 mai 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Que faire de cet enfant qui s’appelait Kader, qui avait 6 ans et s’amusait à attraper des papillons, prenait le temps de les cueillir un par un, récolter cette fameuse poudre qu’ils avaient sur leurs ailes, puis en recouvrir les ailes en carton qu’….

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . EUR.

33 Avenue Jean Monestier La Genette verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



What to make of this child called Kader, who was 6 years old and had fun catching butterflies, taking the time to pick them off one by one, collecting the famous powder they had on their wings, then covering the cardboard wings with it….

Qué podemos hacer con este niño llamado Kader, que tenía 6 años y se divertía atrapando mariposas, tomándose el tiempo de cogerlas una a una, recogiendo el famoso polvo que tenían en las alas, y luego cubriendo con él las alas de cartón que…

Was soll man mit einem Kind namens Kader machen, das sechs Jahre alt war und sich damit vergnügte, Schmetterlinge zu fangen, sich die Zeit nahm, sie einen nach dem anderen zu pflücken, das berühmte Pulver auf ihren Flügeln zu sammeln und dann die Flügel aus Pappe damit zu bekleben, die sie…

