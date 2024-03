2eme Festival de musical d’Harmonies Léré, dimanche 24 mars 2024.

2eme Festival de musical d’Harmonies Léré Cher

Léré ouvre sa série de concerts estivaux !

Samedi à la collégiale Saint Martin et dimanche à la Salle des fêtes;

La Lyre Léréenne vous invite à découvrir ces groupes et ensembles musicaux tout au long du week end !

100 choristes et 100 musiciens EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Rue de la Collégiale Saint-Martin

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire

L’événement 2eme Festival de musical d’Harmonies Léré a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois