Soirée ABBA à la maison Bulle de Visan 291 Chemin de la Tapi, route de Bouchet Visan, 10 juin 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Le samedi 10 juin 2023, les musiques du célèbre groupe suédois ABBA vont faire vibrer la maison Bulle de Visan !!!.

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

291 Chemin de la Tapi, route de Bouchet Maison Bulle de Visan

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday, June 10, 2023, the music of the famous Swedish group ABBA will rock the Maison Bulle in Visan!!!!

El sábado 10 de junio de 2023, la música del famoso grupo sueco ABBA hará vibrar la Maison Bulle de Visan

Am Samstag, den 10. Juni 2023, wird die Musik der berühmten schwedischen Gruppe ABBA das Haus Bulle in Visan zum Beben bringen!!!

