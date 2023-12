Forum Emploi 2024 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-30 . Créé en 2016, le forum de l’emploi revient pour sa 9ème édition en 2024. Ce forum est gratuit pour les exposants et les visiteurs. Vous êtes une entreprise, une association, un organisme de

formation ou un partenaire privilégié de l’emploi ? Vous avez des emplois ou des formations à proposer ? Inscrivez-vous pour participer au forum de l’emploi et avoir un stand. vendredi 29 et samedi 30 mars 2024

Salle COSEC .

