L’EXPOSITION DU CLUB PHOTO D’ONET-LE-CHÂTEAU 26 boulevard des Capucines Onet-le-Château, 4 juillet 2024, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

« Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois » Roland Barthes.

2024-07-04 fin : 2024-07-26 . EUR.

26 boulevard des Capucines

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



« What photography reproduces ad infinitum only happens once » Roland Barthes

« Lo que la fotografía reproduce ad infinitum sólo ocurre una vez » Roland Barthes

« Was die Fotografie unendlich oft reproduziert, findet nur einmal statt » Roland Barthes

