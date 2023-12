Après-midi jeux vidéo à partir de 8 ans 25 Rue François Chenieux Nexon Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Nexon Après-midi jeux vidéo à partir de 8 ans 25 Rue François Chenieux Nexon, 1 mars 2024, Nexon. Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-01 17:00:00 Seul, en famille ou entre amis, venez tester votre sens du rythme avec le jeu Samba de Amigo. Sur inscription, à partir de 8 ans..

Seul, en famille ou entre amis, venez tester votre sens du rythme avec le jeu Samba de Amigo. Sur inscription, à partir de 8 ans.

Seul, en famille ou entre amis, venez tester votre sens du rythme avec le jeu Samba de Amigo. Sur inscription, à partir de 8 ans. EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Nexon Autres Code postal 87800 Lieu 25 Rue François Chenieux Adresse 25 Rue François Chenieux Ville Nexon Departement Haute-Vienne Lieu Ville 25 Rue François Chenieux Nexon Latitude 45.68293 Longitude 1.18154 latitude longitude 45.68293;1.18154

25 Rue François Chenieux Nexon Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nexon/