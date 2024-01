Bal Folk de Kervillé 24 bis avenue du Général de Gaulle Pont-Croix, samedi 13 janvier 2024.

Pont-Croix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13 00:00:00

Fanny : initiation

Gwennili : chant, de l accordéon, du cajon, de la guitare et flûte

Foulque mon poulpe : nous enivre et nous fait tournoyer jusqu’au bout de la nuit avec ses acolytes du grand boeuf

buvette sur place

vous pouvez venir avec votre gâteau à partager si vous le souhaitez

Inscriptions

https://lite.framacalc.org/ctl99ve4pu-a531

au delà de 80 personnes, il faudra se mettre sur liste d’attente et envoyer un mail ou un sms. Merci de prévenir en cas de désistement de dernière minute afin de libérer la place pour quelqu’un!

entrée est à prix libre et conscient, à partir de 10 euros, nous pourrons payer les artistes et l’équipe technique à leur juste valeur

A partir de 15 euros, l’association Kervillé pourra continuer ses projets avec sérénité.

.

24 bis avenue du Général de Gaulle

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne



