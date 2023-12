Slimka – Concert 17 Avenue Clemenceau Brest, 29 mars 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

.

Slimka, l’enfant du peuple, de son vrai nom Cassim Sall a signé un deal de coproduction avec le label Colors Records en 2016.

Entre 2017 et 2018, il connait une ascension fulgurante, pendant laquelle il sort deux projets: No Bad vol.1 et No Bad vol.2.

En 2020, il met en ligne Tunnel Vision Prelude, 10 titres qui prouvent son émancipation, 10 titres qu’il a pu défendre durant l’été 2020 avec 10 concerts dans des quartiers populaires.

En 2021, place cette fois-ci à Tunnel Vision, son premier album contenant 18 titres. Cet album est le projet le plus abouti et le plus précis de Slimka, un travail intense co-réalisé avec Mr. Lacroix au studio Colors Records.

Véritable phénomène sur scène, Slimka revient avec une nouvelle tournée (sans playback) à travers la France.

Le Boryngo est prêt à envoûter les foules.

.

17 Avenue Clemenceau Cabaret Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne



