Sortie nature – Les plantes comestibles
165 Rue André Dumont
Mers-les-Bains

Date: 6 juillet 2024
Mers-les-Bains
Somme

Début : 2024-07-06 16:00:00

fin : 2024-07-06 17:30:00 . Le long des chemins, dans les prairies, bois et forêts, les plantes sauvages sont souvent comestibles, certaines même des délices ou aromatiques. Encore faut-il les identifier avec certitude. Et pourquoi en pas profiter de la balade pour glaner quelques semences pour le jardin.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers. 12 .

165 Rue André Dumont

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

