Musique A capella avec les mômes Rien que des tubes! 16 Place Hélène Cyminski Rethel, 14 mars 2024, Rethel.

Rethel,Ardennes

Les Grandes Gueules nous entraînent ici dans un voyage nostalgique dans le temps pour y (re)découvrir avec ravissement des chansons a capella qui vont de Boris Vian à Alain Souchon.Un concert sans instrument… ou plutôt avec d’exceptionnels instruments : les voix. Jonglant avec leurs organes vocaux, nos quatre virtuoses alternent en effet chants, bruitages et instruments de musique divers qui donnent vie aux chansons à travers une mise en scène virevoltante.Du Zizi de Pierre Perret au Youki de Richard Gotainer, sans oublier les oeuvres impérissables de Jacques Dutronc ou de Téléphone, nous sommes ainsi conviés à un authentique spectacle intergénérationnel d’une quinzaine de chansons revisitées avec humour, sensibilité et passion.À voir de toute urgence en famille ou avec les copains des tendres années !.

2024-03-14 fin : 2024-03-15 . .

16 Place Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Les Grandes Gueules take us on a nostalgic journey back in time to (re)discover a capella songs ranging from Boris Vian to Alain Souchon.a concert without instruments… or rather with exceptional instruments: the voices. From Pierre Perret?s Zizi to Richard Gotainer?s Youki, not forgetting the timeless works of Jacques Dutronc and Téléphone, we are treated to an authentic intergenerational show of some 15 songs revisited with humor, sensitivity and passion

Les Grandes Gueules nos llevan en un nostálgico viaje en el tiempo, (re)descubriendo deliciosamente canciones a capella que van de Boris Vian a Alain Souchon.Un concierto sin instrumentos… o más bien con instrumentos excepcionales: las voces. Del Zizi de Pierre Perret al Youki de Richard Gotainer, sin olvidar las obras intemporales de Jacques Dutronc y Téléphone, asistimos a un auténtico espectáculo intergeneracional de una quincena de canciones revisitadas con humor, sensibilidad y pasión

Die Grandes Gueules nehmen uns mit auf eine nostalgische Zeitreise, auf der wir mit Begeisterung A-cappella-Lieder von Boris Vian bis Alain Souchon (wieder-)entdecken.Ein Konzert ohne Instrumente… oder vielmehr mit außergewöhnlichen Instrumenten: den Stimmen. Von Pierre Perrets Zizi bis Richard Goinerers Youki, ohne die unvergänglichen Werke von Jacques Dutronc oder Téléphone zu vergessen, werden wir zu einem authentischen generationsübergreifenden Spektakel eingeladen, bei dem etwa 15 Lieder mit Humor, Sensibilität und Leidenschaft neu interpretiert werden.Ein Muss für die Familie oder die Freunde der zarten Jahre!

Mise à jour le 2023-09-26 par Ardennes Tourisme