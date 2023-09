Planétarium, histoires d’étoiles 15 place de la République Saint-Symphorien, 20 octobre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

Planétarium, histoires d’étoiles. A bord du planétarium les participants se laissent guider pour un voyage à travers un ciel étoilé !

Pas besoin de télescope, bien installés, les publics partent à la découverte du ciel. Qu’est-ce que la voie lactée ? Combien existe-t-il de galaxies ? Quelle est la différence entre étoiles et planètes ?

Un voyage fantastique à 360° pour découvrir et comprendre les plus grands mystères de l’Univers !

Objectifs :

• Comprendre le mouvement apparent des étoiles

• Apprendre à s’orienter dans le ciel étoilé, fixer des repères

• Retrouver l’étoile polaire et les principales constellations circumpolaires

• Appréhender la mécanique céleste

Public familial à partir de 7 ans.

Gratuit

Réservation obligatoire

En partenariat avec Cap Sciences.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 19:30:00. EUR.

15 place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Planetarium, stories of the stars. Aboard the planetarium, participants are guided on a journey through a starry sky!

No need for a telescope, just sit back and discover the sky. What is the Milky Way? How many galaxies are there? What’s the difference between stars and planets?

A fantastic 360° journey to discover and understand the greatest mysteries of the Universe!

Objectives :

understand the apparent movement of stars

learn how to orient yourself in the starry sky, and set your bearings

find the North Star and the main circumpolar constellations

? understand celestial mechanics

For families aged 7 and over.

Free

Reservations required

In partnership with Cap Sciences

Planetario, historias de las estrellas. A bordo del planetario, los participantes son guiados en un viaje por el cielo estrellado

Sin necesidad de telescopio, siéntese y descubra el cielo. ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuál es la diferencia entre estrellas y planetas?

¡Un fantástico viaje de 360° para descubrir y comprender los mayores misterios del Universo!

Objetivos :

comprender el movimiento aparente de las estrellas

aprender a orientarse en el cielo estrellado y a fijar el rumbo

encontrar la Estrella Polar y las principales constelaciones circumpolares

comprender la mecánica celeste

Para familias a partir de 7 años.

Gratis

Reserva obligatoria

En colaboración con Cap Sciences

Planetarium, Geschichten von den Sternen. An Bord des Planetariums lassen sich die Teilnehmer auf eine Reise durch den Sternenhimmel führen!

Sie brauchen kein Teleskop, sondern machen sich bequem auf den Weg, um den Himmel zu entdecken. Was ist die Milchstraße? Wie viele Galaxien gibt es? Was ist der Unterschied zwischen Sternen und Planeten?

Eine fantastische 360°-Reise, um die größten Geheimnisse des Universums zu entdecken und zu verstehen!

Ziele:

? die scheinbare Bewegung der Sterne verstehen

? sich am Sternenhimmel zu orientieren und Orientierungspunkte zu setzen

? den Polarstern und die wichtigsten zirkumpolaren Sternbilder finden

? die Himmelsmechanik verstehen

Familienpublikum ab 7 Jahren.

Kostenlos

Reservierung erforderlich

In Partnerschaft mit Cap Sciences

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines