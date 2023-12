CONFÉRENCE – GESTION ET PARTAGE DE L’EAU : UN ENJEU IMPORTANT ! 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:30:00

fin : 2024-02-29 Conférence – Gestion et partage de l’eau : un enjeu important !.

Conférence – Gestion et partage de l’eau : un enjeu important !

Avec Nicolas Chatard

Chargé d’études à la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique Partager et préserver l’eau : l’affaire de tous ! L’occasion de mieux comprendre pourquoi gérer cette richesse est si importante ! EUR.

