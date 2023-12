CONFÉRENCE – LA PÊCHE DE LA CARPE : TECHNIQUES ET STRATÉGIES ! 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23 Conférence – La pêche de la carpe : techniques et stratégies !.

Avec Mickaël LePoursot

Team Shimano-Tribal / Collaborateur pour Média Carpe

Ancien sélectionneur de l’équipe de France carpe féminine Comportements de la carpe, matériel et amorces, approches de ce poisson, analyse des postes de pêche. EUR.

1280 Rue de la Gachetière Lieu-dit Montayer

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

