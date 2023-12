CONFÉRENCE – LA PÊCHE AU COUP : L’OCCASION DE RÉALISER DE BELLES BOURRICHES ! 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire CONFÉRENCE – LA PÊCHE AU COUP : L’OCCASION DE RÉALISER DE BELLES BOURRICHES ! 1280 Rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance, 9 février 2024, Brissac Loire Aubance. Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09 Conférence – La pêche au coup : l’occasion de réaliser de belles bourriches.

Avec Maxime Duchesne et Maxime Gruyer

Team Sensas

Pêcheurs de compétion – Champion du monde de pêche au coup U23 Approches de la pêche à la grande cane et au feeder avec 2 pêcheurs de compétition.

Matériel, analyse des postes de pêche, etc. EUR.

1280 Rue de la Gachetière Lieu-dit Montayer

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

