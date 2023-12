Rassemblement mensuel de véhicules de collection et d’exception 119 av. Maurice Martin Soorts-Hossegor, 20 octobre 2024, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-20

Tous les 3èmes dimanches de février à novembre

De 10h à 12h30

Ouvert aux véhicules de collection et sportifs (motos anciennes et youngtimers bienvenus).

Venez partager un moment de convivialité.

Entrée libre..

119 av. Maurice Martin Sporting-Casino

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Hossegor