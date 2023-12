Musée numérique et réalité virtuelle 102, Rue de l’Atelier Gramat, 3 décembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Accédez aux collections des musées nationaux depuis votre siège de la micro-folie. Deux casques de réalité virtuelle sont à votre disposition pour une expérience immersive étonnante, venez découvrir le monde à 360° !

Tout public..

Samedi 2024-01-01 13:30:00 fin : 2024-01-31 12:00:00. EUR.

102, Rue de l’Atelier Médiathèque

Gramat 46500 Lot Occitanie



Access national museum collections from your seat in the micro-folie. Two virtual reality helmets are at your disposal for an amazing immersive experience, come and discover the world in 360°!

Open to all.

Acceda a las colecciones de los museos nacionales franceses desde su asiento en la microfolie. Dos cascos de realidad virtual están a su disposición para vivir una experiencia de inmersión asombrosa. ¡Venga a descubrir el mundo en 360°!

Abierto al público en general.

Greifen Sie von Ihrem Sitzplatz in der Mikrofolie auf die Sammlungen der Nationalmuseen zu. Zwei Virtual-Reality-Headsets stehen Ihnen für ein erstaunliches immersives Erlebnis zur Verfügung. Entdecken Sie die Welt in 360°!

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne