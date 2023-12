Expérience à la ferme 10 Rue du Canal Chaussy, 28 janvier 2024, Chaussy.

Chaussy Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28

Expérience à la ferme : une journée au milieu des chèvres et de la laine.

Vivez au rythme des chèvres angora et moutons shetland, déjeunez des produits locaux et laissez vous bercer tout l’après-midi au rythme de la cardeuse et du rouet dans la grande bergerie

120 EUR.

10 Rue du Canal

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire



