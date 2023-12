Séance de Yoga du Rire à l’Espace Henri Matisse 1 rue Théophile Gautier Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Séance de Yoga du Rire à l’Espace Henri Matisse 1 rue Théophile Gautier Saint-Quentin, 26 janvier 2024, Saint-Quentin. Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 17:30:00

fin : 2024-01-26 18:30:00 . Parce que rire, c’est bon pour la santé…

L’Association d’animation Saint-Jean vous invite à venir vous détendre chaque mois lors d’une séance de yoga du rire à l’Espace Henri Matisse (1 rue Théophile Gautier) à Saint-Quentin. Au programme, pendant une petite heure, des exercices de yoga du rire, un seul objectif : RIRE

Renseignements : saintjeananimation@gmail.com 1ère séance gratuite.

Ensuite adhésion de 8€ par an à l’association. 0 .

1 rue Théophile Gautier

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Code postal 02100 Lieu 1 rue Théophile Gautier Adresse 1 rue Théophile Gautier Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville 1 rue Théophile Gautier Saint-Quentin Latitude 49.8523737 Longitude 3.280846 latitude longitude 49.8523737;3.280846

1 rue Théophile Gautier Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/