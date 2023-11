BALADE COMMENTÉE : « DE VIGNES EN CAVES… À CHAMPIGNONS ! » 1 rue du Château Le Puy-Notre-Dame, 2 novembre 2023, Le Puy-Notre-Dame.

Le Puy-Notre-Dame,Maine-et-Loire

Une balade à pied dans les vignes du Puy-Notre Dame-vous est proposée par Amélie Bruneau, guide-conférencière, suivie de la visite guidée d’une champignonnière troglodyte et d’une dégustation de vins..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

1 rue du Château Sanziers

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A walk in the vineyards of Puy-Notre Dame is proposed by Amélie Bruneau, guide-lecturer, followed by a guided visit of a troglodyte mushroom farm and a wine tasting.

Amélie Bruneau, guía conferenciante, propone un paseo por los viñedos de Puy-Notre Dame, seguido de una visita guiada a una granja troglodita de setas y una degustación de vinos.

Ein Spaziergang durch die Weinberge von Puy-Notre Dame wird Ihnen von der Fremdenführerin Amélie Bruneau vorgeschlagen, gefolgt von einer Führung durch eine troglodytische Pilzzucht und einer Weinverkostung.

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire