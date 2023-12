Répar’Café 1 Rue André Eve Pithiviers-le-Vieil, 7 mars 2024, Pithiviers-le-Vieil.

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07 18:30:00

Ne jetez plus vos objets en pannes. Venez les réparer à la Roseraie de Morailles tout les premiers jeudis de chaque mois..

Ne jetez plus vos objets en pannes. Venez les réparer à la Roseraie de Morailles tout les premiers jeudis de chaque mois.

Vous avez des objets en panne, cassés ou usés ? Des outils qui ne fonctionnent plus très bien ? Au lieu de les jeter, venez les remettre en état de marche pendant notre atelier collaboratif de réparation. Deux supers bricoleurs, Daniel et Christian, seront à vos côtés lors de cette fin d’après midi sous le signe du tournevis. Parce que c’est toujours mieux d’apprendre à réparer – pour le porte-monnaie, pour soi et pour la planète – n’hésitez pas à franchir la porte. Apportez votre petit électroménager (cafetière, bouilloire, mixeur, machine à coudre…), de l’outillage, etc… Le café associatif sera ouvert pour les petites soifs.

.

1 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par ADRT45