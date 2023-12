Interventions impromptues des médiateurs du musée national Eugène-Delacroix à Paris 1 Place Robert Fernier Ornans, 27 janvier 2024, Ornans.

Ornans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

.

Impromptus autour de l’exposition Delacroix s’invite chez Courbet

Les agents médiateurs du musée national Eugène-Delacroix à Paris s’invitent chez Courbet afin de vous dévoiler les petits secrets des œuvres d’Eugène Delacroix.

Durée : quelques minutes ou plus, entre 10h et 12h puis entre 14h et 17h

EUR.

1 Place Robert Fernier Musée Courbet

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-09 par COORDINATION DOUBS