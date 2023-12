Après-midi jeux à la ludothèque 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-Croix Après-midi jeux à la ludothèque 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix, 24 janvier 2024, Pont-Croix. Pont-Croix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 . Dans le cadre des expositions de peinture à la médiathèque, La Obra vous invite à une après-midi jeux de société autour du dessin et des images. .

1 place du 8 mai 1945

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pont-Croix Autres Code postal 29790 Lieu 1 place du 8 mai 1945 Adresse 1 place du 8 mai 1945 Ville Pont-Croix Departement Finistère Lieu Ville 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Latitude 48.041325 Longitude -4.487576 latitude longitude 48.041325;-4.487576

1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-croix/