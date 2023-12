Écrire le corps – Retour d’ateliers d’écriture 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix, 20 janvier 2024, Pont-Croix.

Pont-Croix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20

.

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, La Obra propose un moment d’écoute et de partage sur le thème du corps. À cette occasion, les ados et leurs parents, accompagnés par Maelenn Bernard, autrice du livre « A la folie, mon amour », vous proposent des extraits de textes littéraires et des compositions personnelles, choisis ou travaillés lors d’ateliers d’écriture.

.

1 place du 8 mai 1945

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz