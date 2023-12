Expositions Mouvements en peinture 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-Croix Expositions Mouvements en peinture 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix, 9 janvier 2024, Pont-Croix. Pont-Croix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09

fin : 2024-03-02 . Exposition La peinture de la Renaissance à l’Art moderne

& exposition Courbet – Klee – Modigliani

Du 9 janvier au 2 mars Mini exposition pédagogique, La peinture de la Renaissance à l’Art moderne retrace les principaux courants artistiques qui se sont développés en Europe entre la Renaissance et le début du 20e siècle : Renaissance, Caravagisme, Baroque, Classicisme, Rococo, Néo-classicisme, Romantisme, Réalisme, Impressionnisme, Postimpressionnisme, Expressionnisme, Symbolisme, Art nouveau, Précubisme. Cette exposition est complétée par des reproductions d’oeuvres de Gustave Courbet (1819 – 1877), d’Amadeo Modigliani (1884-1920) et de Paul Klee (1879 – 1940). En partenariat avec la Bibliothèque du Finistère. En parallèle de ces expositions, la médiathèque de Plouhinec vous propose un diaporama d’oeuvres de Courbet, Klee et Modigliani, en mode interactif et ludique, grâce au dispositif des Micro-Folies.

Médiathèque de Plouhinec. .

1 place du 8 mai 1945

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pont-Croix Autres Code postal 29790 Lieu 1 place du 8 mai 1945 Adresse 1 place du 8 mai 1945 Ville Pont-Croix Departement Finistère Lieu Ville 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Latitude 48.041325 Longitude -4.487576 latitude longitude 48.041325;-4.487576

1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-croix/