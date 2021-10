BRUNO CONSTANT ENTRETIEN LE SOUVENIR DANS LES CIMETIERES

La fête de la Toussaint se rapproche. Vous ne pouvez pas venir nettoyer la sépulture de vos défunts. L’éloignement géographique vous empêche de fleurir la tombe de vos proches. Alors l’Entretien du Souvenir se charge pour vous d’entretenir la mémoire de votre famille. Présentation avec Bruno Constant.

La Toussaint

La Toussaint trouve son origine au IVe siècle dans l’Église d’Orient, en Grèce, Syrie ou encore en Égypte. À cette période, les Chrétiens célébraient la fête de tous les martyrs. La Toussaint était alors le dimanche qui suivait la Pentecôte. Elle est arrivée à la fin du Vie siècle en Occident. Le Pape Boniface IV qui récupéra à Rome le Panthéon, temple païen en l’honneur de tous les dieux, y fit alors transporter des ossements de martyrs provenant des catacombes. Le 13 mai 609, il consacra le Panthéon qui devient alors l’Église Sainte Marie aux Martyrs. Par la suite, tous les 13 mai était célébré l’anniversaire de cette consécration. De nombreux Chrétiens venaient assister à cette fête qui fut nommée la Fête des martyrs et de tous les saints.

La Samain

Depuis des temps lointains, les peuples celtes d’Irlande et de “Grande Bretagne” célébraient Samain le 1er novembre, une fête dédiée aux morts et qui correspondait au nouvel an celte. C’est justement pour combattre cette fête païenne que l’Église romaine a mis en place au même moment sa fête chrétienne appelée la Toussaint, à savoir le 1er novembre. En 835, le Pape Grégoire IV sur l’ordre de Louis le Pieux déclara de façon officielle que le 1er novembre sera la fête de tous les saints et qu’elle sera célébrée dans le monde entier.

