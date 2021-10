RENNES. 50 000 PERSONNES ATTENDUS DANS LES CIMETIERES POUR LA TOUSSAINT

Pour la Toussaint, La Ville de Rennes attend près de 50 000 personnes dans les cimetières. Pendant ces moments de recueillement, les cimetières de l'Est et du Nord adaptent leurs horaires et des animations sont proposées aux Rennais.

Du 28 octobre au 1er novembre, les fleuristes investissent également les places du Souvenir français au cimetière de l'Est, et les abords de la rue Victor Segalen au cimetière du Nord, pour proposer les fleurs de Toussaint. Des petits porteurs pourront proposer leurs services pour aider à porter les fleurs, sous réserve du respect des mesures sanitaires COVID (masque, gel, distanciation).

Horaires des cimetières

Les cimetières sont ouverts en continu de 8h30 à 18h15 du lundi au samedi jusqu'au 1er novembre inclus, et de 9h à 17h45 les dimanches 24, 31 octobre et 7 novembre.

Du 2 novembre au 31 mars 2022, les cimetières seront ouverts de 9h à 17h45 (fermeture de l'entrée secondaire du cimetière de l'Est, rue de la 87ème Division Territoriale d’Infanterie à 17h30).

Les bureaux d'accueil des cimetières rennais seront ouverts en continu de 9h à 17h, du 25 octobre au 1er novembre, inclus. Ils seront également ouverts exceptionnellement les samedis 23 octobre et 6 novembre, ainsi que les dimanches 24 octobre et 7 novembre, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Déplacements et circulation

En raison du contexte sanitaire, les véhicules avec chauffeur ne pourront pas être mis à disposition dans les cimetières.

La ville de de Rennes autorisera les personnes de plus de 80 ans et/ou à mobilité réduite disposant d'une carte d'invalidité à circuler dans les cimetières en véhicule privé du 25 octobre au 1er novembre de 9h à 18h15, et à partir du 2 novembre de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h45, du lundi au vendredi, ainsi que les samedis 23 octobre et 6 novembre et, les dimanches 24 octobre et 7 novembre. La circulation de tout autre véhicule sera interdite dans les cimetières du 25 octobre au 2 novembre inclus.

Circulation au cimetière de l'Est : Comme chaque année, du 28 octobre au 2 novembre inclus, la circulation et le stationnement seront interdits Place du souvenir Français, sauf pour les taxis, les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite et/ou pour les personnes de plus de 80 ans, ainsi qu’aux véhicules funéraires.

Du 28 octobre au 2 novembre inclus, la stationnement y sera autorisé sur les deux rives.

Circulation au cimetière du Nord : La circulation et le stationnement seront interdits du 28 octobre au 2 novembre inclus, sur toutes les voies d'accès à la place, sauf pour les taxis, les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite et/ou pour les personnes de plus de 80 ans, ainsi qu’aux véhicules funéraires.

Animations proposées aux Rennais

Balades en calèches au cimetière de l'Est : À l’occasion de la Toussaint, la Ville de Rennes propose des visites en calèche pour faire découvrir au public la richesse de ce lieu chargé de mémoire et d’histoire. Les déplacements sur sépultures situées sur le parcours et visites guidées sont gratuits et se déroulent les 27, 28, 30, 31 octobre et 1er novembre.de 10h à 17h.

Théâtre contemporain au cimetière du Nord : Afin de faire découvrir le cimetière du Nord et rendre hommage à quelques-unes des femmes qui ont marquées l'histoire locale et qui y reposent, une représentation théâtraleintitulée "Celles d’en dessous", sera proposée le 1ernovembre à 11h et 16h. Pendant une heure, cinq comédiennes mettront en lumière cinq sépultures de femmes remarquables et leur parcours de vie, à travers un voyage dans le XXe siècle.

Temps de mémoire au crématorium de Rennes Métropole, le 6 novembre

Le samedi 6 novembre 2021 à 10h, comme chaque année, un temps de mémoire destiné aux familles de défunts sera organisé au crématorium de Rennes Métropole. L'équipe du crématorium, des représentants de Rennes Métropole, d'associations et de différents cultes, accompagneront ce temps de recueillement, ponctué d'intermèdes musicaux. Des portes ouvertes sont également organisées l'après-midi de 14h à 17h.