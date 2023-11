Dans cet aperçu, découvrez un morceau sélectionné dans l’actualité musicale de ces dernières semaines. Aujourd’hui, focus sur Dude Low et son nouveau titre « Flotter dans l’air », sorti le jeudi 23 novembre 2023.

Il y a quatre ans apparaissait Dude Low, projet solo impulsé par le multi-instrumentiste Lucas Benmahammed. Vannetais d’origine, ce dernier apprend la guitare en autodidacte dès ses 14 ans et peu à peu, il se nourrit d’un large spectre d’influences puisées dans le rock et la pop alternative, ou encore les styles du jazz et la bossa nova. En 2013, il s’installe à Rennes et forme tout d’abord le groupe Betty The Nun. Deux ans plus tard, il fonde le quintette Born Idiot en compagnie d’amis musiciens rencontrés dans la capitale bretonne. Au fil des années, la formation acquiert une belle notoriété sur les scènes de l’Ouest et sort un EP, ainsi que deux albums, entre 2017 et 2020. Dans le même temps, elle sillonne le reste de l’Hexagone où elle donne plus d’une cinquantaine de concerts, dont un passage au festival du Roi Arthur le 23 août 2019.

Photo: Maxence Boucq.

Au cours cette même année 2019, Lucas accumule des « stocks » de nouvelles compositions, distinctes de celles qu’il porte avec son groupe. A cette période, il est mû par une envie dévorante de sortir davantage de morceaux, avec une plus grande liberté artistique. Ce faisant, il intègre plusieurs de ces chansons à un nouveau projet solo. Il prend ainsi le nom de Dude Low, en français, le « gars d’en bas », en référence à ses origines sociales prolétaires et comme allusion malicieuse au nom de l’acteur Jude Law. Une aventure parallèle qu’il inaugure le 1er novembre 2019 avec « Villa Real », son premier single dévoilé sous ce nouveau pseudonyme. Un morceau en prélude de l’EP My Days in Cosmos, qui sort le 29 mai 2020 sur son label Afterschool en co-production avec In Silico. Ce premier opus se compose de 7 chansons empreintes de rêverie, que l’artiste a créé autour de ses moments d’évasion suite à une rupture amoureuse. Y succède 2 ans plus tard l’ album Ego Trip, aux productions orientées par aspects dans une veine hip-hop et explorant le thème de la solitude, ainsi que de l’errance.

Photo: Mélanie Janin.

Après plus d’un an de pause discographique, l’artiste est de retour avec un nouveau morceau nommé « Flotter dans l’air », sorti accompagné de son clip le 23 novembre sur le label Foudrage.

Comme pour ses création précédentes, Dude Low a réuni autour de lui un groupe de musiciens qui figurent parmi ses compagnons de route. A ses côtés, se tient le bassiste Clément Le Goff, comparse de Born Idiot, ainsi que le guitariste Matthieu Le Corre et le batteur Lucien Renault, connu au sein de plusieurs formations jazz bretonnes comme le NBL Trio et les Little Messengers. Par la même occasion, il s’est à nouveau fait épauler de Paul Rosalie, musicien et ingénieur du son rennais qui collabore avec l’artiste depuis leur rencontre en 2015. Également membre du groupe Rozalie, il est co-compositeur de « Flotter dans l’air », dont il a également assuré le mixage et la production.

Avec cette équipe de fidèles, Dude Low explore dans ce titre une esthétique placée en continuité avec ses autres albums. S’y entrecroisent ainsi des accents instrumentaux puisés dans le rock alternatif et d’autres tirés des styles des musiques électroniques, ici plus prédominants. De fait, le morceau s’articule en outre autour de nappes d’accords aériens de synthétiseur, aux timbres orientés electronica et dont les couleurs harmoniques, proches de la sphère jazz, rappellent par moments les morceaux de King Krule. Un aspect planant qui côtoie également l’énergie déployée par la ligne de basse obsédante de Clément Le Goff, qui évoque autant l’électro-pop que l’approche mélodique du funk. Elle est combinée à la frappe appuyée de la batterie de Lucien Renault, au départ dynamique puis lente et contemplative à la fin du morceau. Quant aux soli de guitare, aux mélodies tour à tour aérées ou plus mouvantes, ils maintiennent l’ancrage du style de Dude Low dans les courants du rock, avec un esprit évoquant celui des Strokes.

Photo: Mélanie Janin.

Cette nouvelle chanson est aussi l’occasion de retrouver la voix de Dude Low, qui oscille entre nonchalance et passion, dans une veine similaire à des artistes comme Miel de Montagne. Sous des paroles chantées cette fois-ci en français, son propos fait écho aux thématiques qu’abordait jusqu’ici l’artiste dans ses compositions. Une fois de plus, l’évasion y occupe une place centrale, tout en adoptant ici des contours plus contrastés. Dans le texte de « Flotter dans l’air », Dude Low exprime son désir brûlant de s’abandonner dans un vertige infini, celui procuré par l’imaginaire et le plaisir musical. Un refuge implicite mais néanmoins palpable, comme opposé à un quotidien morne où règnent la grisaille et l’obsession du contrôle de soi.

Cette libération intérieure, au symbolisme prégnant, prend alors une tournure évolutive et ambivalente, combinant une atmosphère d’apesanteur et d’urgence émotionnelle vitaminée. C’est précisément cette dynamique que vient illustrer le clip tourné par Lucas Martin Delaunay. Le réalisateur y met en scène le corps même de Dude Low, filmé presque sous toutes les coutures. On observe alors l’artiste, tout d’abord statique, entrer rapidement en mouvement et s’adonner à une danse survoltée, pendant laquelle ses pieds s’élèvent et quittent le sol quelques brefs instants. Dans le même temps, les gros plans de la caméra nous présentent le visage de Dude Low, exultant d’un plaisir intense et clairement affiché. Autant d’éléments qui contrebalancent joyeusement l’aspect figé et désertique du site industriel choisi comme décor, sous une pellicule dont l’aspect granuleux confère un charme délicieusement rétro.

Photo: Mélanie Janin.

La sortie de « Flotter dans l’air » semble donc acter une nouvelle étape dans la carrière de Dude Low. L’artiste nous délivre ainsi une chanson revigorante en guise d’ode au lâcher prise, qui arrive à point nommé nous offrir une catharsis bienvenue en ces temps toujours aussi troublés. Elle s’affirme ainsi comme une réjouissante introduction à SAINT-HÉLIER, le prochain album de l’artiste, écrit lui aussi en français et attendu pour le printemps prochain. A écouter sans réserve, en attendant la suite…

Visuel: Lucas Martin Delaunay.

Clip sorti le 23 novembre 2023.

Réalisé par Lucas Martin Delaunay

