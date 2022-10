Don Quichotte dans la lumière du peintre Antonio Saura

Dans les années 1980, les éditions Círculo de lectores demandèrent à Antonio Saura (1930-1998) d’illustrer le Quichotte.

Antonio Saura qui fut l’un des principaux représentants de l’expressionnisme abstrait espagnol s’attaqua en 1987 à cette épreuve comme s’il s’apprêtait à livrer un « combat d’escrime graphologique », pour reprendre l’expression de sa fille Marina.

Saura prit goût à la littérature dès son enfance. De graves ennuis de santé à l’époque le contraignirent au repos forcé et prolongé qu’il agrémenta de longues séances de lecture. Sa vision du monde a largement puisé dans ses lectures de jeunesse et la création artistique de Saura fut en grande partie consacrée à l’illustration de livres. Il a ainsi illustré 1984 de George Orwell, ou La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, et, parmi les classiques de la littérature espagnole, El Criticón de Baltasar Gracián.

Son Quichotte est orné de 125 dessins en noir et blanc — à l’encre de Chine — et de 70 illustrations de techniques mélangées où apparaît un léger chromatisme fait de fonds jaunes ou gris bleutés éclairant la profonde austérité chromatique de l’ensemble.

Saura puisa l’inspiration dans deux sources d’énergie, dit-il : Salvador Dali et surtout Gustave Doré dont il fut un grand admirateur.

Saura voyagea au milieu des paysages de la Mancha pour s’imprégner des lieux mais a rapidement renoncé à une représentation naturaliste et pittoresque de l’histoire. Il a plutôt cherché à illustrer les scènes qui l’ont marqué, dans une très grande économie de moyens. Son trait rapide et virevoltant — comme le mouvement de la pointe de l’épée, pour reprendre l’image de Marina —, à la fois épuré et foisonnant, un peu à la manière des drippings de Jackson Pollock — dépouille à l’extrême les personnages, en capte l’essence mieux que ne le ferait la représentation fidèle de leur apparence première.

De toutes les images successives du Quichotte au cours des siècles, la vision de Saura est incontestablement l’une des plus originales et des plus puissantes.

On peut regretter qu’aucun éditeur d’art en France n’ait encore entrepris de publier le Quichotte dans une traduction française ou bilingue rehaussée de l’extraordinaire iconographie née de la main du peintre espagnol, lui-même très attaché à la France.

Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, édité par Círculo de Lectores et présenté par Martín de Riquer, 1987, ISBN 9788422623618, épuisé, vendu en librairies de livres anciens et d’occasion uniquement.