Voyage au centre de Trévarez, fêtez Noël en compagnie de Jules Verne et de James de Kerjégu

Noël à Trévarez sort ses guirlandes du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023. Lors de ce rendez-vous annuel, le domaine de Trévarez dans le Finistère accueille un ou plusieurs artistes pour une exposition immersive. Cette année, les artistes Kiki et Albert Lemant, accompagnés de Spectaculaires, vous embarquent pour un “Tour du monde en 51 jours”. Vous l’aurez compris, le thème de cette année s’inspire de l’univers de Jules Verne. Au programme, installations fantaisistes, parcours lumineux et projections monumentales.

Depuis sa création en 1986, Noël à Trévarez se déroule chaque année et retrace à travers des histoires largement connues du public, celle du château de Trévarez. Après Alice au pays des merveilles (2017), Les milles et une nuits (2019), ou encore Pinocchio (2021), Jules Verne part pour un tour en Bretagne. Les artistes Kiki et Albert Lemant reviennent s’établir au domaine de Trévarez pour une 5e collaboration hivernale. La première est sculptrice et plasticienne, le second est auteur et illustrateur d’albums jeunesse.

Le décor du lieu est propice à l’inspiration et à la création. Imaginez un château de style néogothique construit entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, fait de brique rouge, de pierre volcanique et surmonté d’un toit en ardoise. Les contours du château se dessinent sur un fond bucolique et renvoient une image presque mystique qui contraste avec le paysage verdoyant des 85 hectares de jardin qui l’entourent.

Après avoir subi un bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale, le château est laissé à l’abandon pendant une trentaine d’années. À la fin des années 1960, le département finistérien acquiert le domaine et entreprend des rénovations pour rendre les lieux visitables. Malgré le piteux état dans lequel le château a été retrouvé, la modernité, les prouesses techniques et le faste de sa construction demeurent visibles aujourd’hui.

Son commanditaire et premier propriétaire, le diplomate James de Kerjégu (1846-1908), souhaite que ce château, le dernier construit en France, reflète les progrès de son temps. Il possède l’électricité, le téléphone, un système d’ascenseur et de chauffage central, comble de la modernité. Par ailleurs, la structure du château était elle-même novatrice. La demeure s’érige autour d’une ossature métallique, ce qui accroît considérablement sa résistance et explique le fait qu’elle ait subsisté à la ruine. Remarquons que cette technique s’inspire directement de celle utilisée pour la construction de la Tour Eiffel.

Portrait de James de Kerjégu









Ces côtés novateur et inventif vous rappelleront peut-être un autre personnage historique très célèbre… l’écrivain Jules Verne. James de Kerjégu et Jules Verne sont de la même époque, « ils auraient très bien pu se rencontrer », explique Albert Lemant. Ces points communs inspirent les artistes et rendent évident le thème de cette année : « nous avons voulu organiser la rencontre entre Jules et James qui, nous pensons, auraient pu très bien s’entendre ». C’est ainsi que l’exposition retrace, dans une histoire romancée, l’aventure des personnages de Jules et James qui, après la destruction du château, décident de partir faire le tour du monde en 51 jours à la recherche des meilleures inventions jamais créées pour rénover le château de Trévarez. L’histoire du château et la créativité de Kiki et Albert Lemant se mêlent joyeusement et il en résulte une exposition sur un univers pour le moins atypique, tout droit sorti d’un rêve.

James et Jules









L’aventure du spectateur commence, elle, dans les écuries du château. Dans cette grande salle, Kiki et Albert Lemant exposent les différentes étapes du voyage et les inventions rencontrées par nos personnages. Les machines se trouvent à mi-chemin entre l’univers de Tim Burton dans leur côté inventif et celui, volontairement irréaliste et coloré, de Wes Anderson. L’exposition mélange différentes techniques de création. Vidéo, bricolage, effets sonores… il y en a de tous les côtés.

La visite se poursuit avec un parcours lumineux pour rejoindre le château. Laissez-vous guider par les spots, suspensions aux arbres et autres lampions : la féerie des lumières vous plonge dans un univers magique et met en valeur la végétation du jardin botanique. Vous arrivez ensuite au château où, sur la façade, une fresque architecturale animée est vidéo-projetée, dont l’exécution technique absolument stupéfiante est assurée par Spectaculaires. La projection donne vie au château et transporte le public aux côtés de Jules et James lors de leur extraordinaire périple. De Paris à Venise, de Chine en Angleterre, jusqu’en Écosse où nos deux protagonistes tombent sur un château hanté.

Lors de ces 51 jours d’exposition, le domaine de Trévarez ouvre les portes du merveilleux et confère à Noël la magie des fêtes. Et comme l’émerveillement n’empêche pas l’enseignement, il s’agit aussi d’un moyen de découvrir un bout de l’étonnante histoire du domaine. Un château au destin tragique, un propriétaire visionnaire, des jardins grandioses et une histoire qui perdure, notamment grâce à des événements comme celui de Noël, organisé par une équipe investie et passionnée. Ne manquez pas d’aller visiter ce château mystérieux et surtout, joyeuses fêtes à tous !

