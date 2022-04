DAOULAS. EXPO AFRIQUE : LES RELIGIONS DE L’EXTASE

Du 3 juin au 4 décembre 2022, l’Abbaye de Daoulas aborde les religions en Afrique afin d’en montrer la pluralité des pratiques. Une exposition exceptionnelle à découvrir à partir du 3 juin au 4 décembre 2022.

L’Abbaye de Daoulas invite le musée d’ethnographie de Genève en présentant Afrique. Les religions de l’extase. Cette exposition propose un voyage en Afrique, à la découverte des cultures religieuses de ce continent ; une véritable plongée dans une atmosphère de mysticisme et de découverte de la ferveur des croyants.

Au travers de nombreux objets de culte et d’oeuvres d’art, l’exposition révèle la richesse des pratiques religieuses africaines. La religion est ici définie comme un ensemble de rituels reliant les vivants entre eux, face aux puissances de l’invisible : dieu unique, divinités multiples, esprits des ancêtres ou de la nature.

L’Afrique est envisagée comme un espace culturel plus que géographique, ces pratiques religieuses se retrouvant jusque dans les Amériques et l’Europe où elles ont été largement diffusées par la diaspora.

Plus de 300 pièces issues des collections du MEG et pour la plupart inédites, sont enrichies par de fascinantes images de cinq photographes contemporains : Johnathan Watts, Jacques Faublée, Christian Lutz, Fabrice Monteiro et Anthony Pappone. La part belle sera faite aux témoignages à travers une série de courts entretiens filmés présentant le point de vue des adeptes eux-mêmes. Des installations vidéo d’un artiste vidéaste, Theo Eshetu, ponctuent le parcours en révélant la notion du sacré dans les religions autochtones africaines.

Une exposition du MEG – Musée d’ethnographie de Genève, adaptée par Chemins du patrimoine en Finistère– Abbaye de Daoulas

INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture

1 avril > 2 juin

Tous les jours de 13h30 à 18h

3 juin > 18 septembre

Tous les jours de 10h30 à 19h

19 septembre > 4décembre

Tous les jours de 13h30 à 18h

La billetterie ferme 30 minutes avant la fermeture du site

Tarifs d’entrée

Moins de 7 ans : gratuit 7-17 ans : 1€

Tarif réduit : 1€ à 4€ Plein tarif : 5€ à 8€

Renseignements au 02 98 25 84 39

CAFÉ-PHILO & PHILO EN FAMILLE

animé par Yan Marchand, philosophe

l Les religions ont-elles encore quelque chose à nous dire ?

> CAFÉ-PHILO – Adultes – 19 juin à 15h30

l Qui se cache derrière le masque ?

> CAFÉ-PHILO – Adultes – 30 octobre à 15h30

l Qui sont les dieux ? Où vivent-ils ? Qui peut les voir ?…

> PHILO EN FAMILLE – Famille dès 8 ans – 2 novembre à 15h30

