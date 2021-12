CONCOURS DE NOUVELLES 2022. RUE DES LIVRES S’ASSOCIE AVEC LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Depuis déjà plusieurs années l’association la Rue des Livres propose un concours de nouvelles destiné à tout public. Pour cette nouvelle édition la Rue des Livres s’est associée au musée des Beaux Arts de Rennes pour proposer comme thématique trois œuvres de leurs collections. Une inspiration visuelle qui pourra servir de tremplin à l’écriture d’un récit !



Concours de nouvelles, 3 œuvres au choix pour une histoire ! Plus que jamais, après deux années culturellement mouvementées, il apparaît primordial de renouer les liens avec la création sous toutes ses formes et d’en multiplier les entrées pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. Dans cette perspective, et afin d’aiguiser les curiosités, nourrir et élargir les imaginaires, l’association Rue des livres a souhaité s’associer au Musée des Beaux Arts de Rennes pour proposer trois œuvres de leurs collections comme thématique du concours de nouvelles, édition 2022. Une inspiration « visuelle » pour servir de tremplin à l’écriture d’un récit, un pas de côté pour s’affranchir des conventions esthétiques d’une œuvre pour se l’approprier à sa façon et en faire une source de création personnelle. Ce concours est soutenu par notre partenaire financier Le Crédit mutuel de Bretagne.



Les œuvres retenues

Narcisse Chaillou, Le portrait de ma nourrice, vers 1882, huile sur toile

Cerf, ronde-bosse, production iranienne, 19e siècle

La tour de Nankin, objet issu du Cabinet des curiosités, techniques traditionnelles, nacre

Tranche d’âge des participants

Le concours, gratuit et ouvert à tous, est réparti en trois catégories :

● 11-14 ans

● 15-17 ans

● Adultes (à partir de 18 ans)



Date limite de remise des nouvelles : le 30 janvier 2022 minuit.

Le règlement est à consulter ici :

Prix



Chaque jury, après délibération, attribue un prix d’un montant de 100€ pour chaque gagnant. La remise des prix aura lieu lors de la 15e édition du festival Rue des livres, les 12 et 13 mars 2022, aux Cadets de Bretagne, Rennes.

Le jury



Suite au succès de l’édition 2021 avec plus de 250 nouvelles reçues, deux jurys sont mis en place cette année pour alléger le travail de lecture de ses membres.



● Un jury pour la catégorie adultes présidé par la romancière Simonetta Greggio, elle-même autrice d’un ouvrage L’Ourse qui danse inspiré d’une statue du musée des Confluences (Lyon).



● Un jury pour les deux catégories de moins de 18 ans (11-14 ans et 15-17 ans) présidé par David Khara, auteur rennais notamment de Thunder une trilogie jeunesse dont le dernier tome vient de paraître.

Simonetta Greggio

Simonetta Greggio (2018)

Simonetta Greggio est une romancière italienne qui écrit en français. Arrivée à Paris en 1981, où elle vit depuis, elle a été journaliste pendant plusieurs années, collaborant à des revues et magazines divers dont City, Télérama, La Repubblica, Figaro Madame… Simonetta Greggio est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages d’art de vivre consacrés aux jardins et à la cuisine, et notamment des premiers Guide des auberges et hôtels de charme en Italie. Son premier roman La Douceur des hommes paru chez Stock en 2005, a été consacré par le magazine Lire parmi les vingt meilleurs livres de l’année. Sa longue nouvelle Étoiles parue chez Flammarion en

2006 est traduite en six langues, dont le russe et le coréen. Col de l’Ange chez Stock, est paru en avriL 2007. Dolce Vita 1959-1979 paru en 2010, raconte avec brio les années de plomb de sa belle Italie.



En 2012, elle publie L’Homme qui aimait ma femme. Les Nouveaux monstres, paru lors de la rentrée littéraire 2014, dresse le portrait de l’Italie des trente-cinq dernières années. Black Messie, paru en 2016 chez Stock, est une exploration dans le domaine du noir. En 2018, elle publie Elsa mon amour, l’histoire de la vie de l’écrivaine Elsa Morante (1912-1985). Elle a coécrit avec Joël Farges un scénario de film pour le cinéma sur les débuts du conflit en Syrie, actuellement en cours de production. Elle est productrice à France Culture. Elle a collaboré au scénario du film Titane, de Julia Ducournau, Palme d’Or Cannes 2021. Son dernier roman Bellissima reçoit le Prix Interallié 2021.

David Khara

© Astrid di Crollalanza

Depuis les années 1980, il vit en Bretagne. C’est durant cette période qu’il

découvre les classiques de la littérature pendant sa scolarité au lycée Emile-Zola à Rennes. Après avoir fait des études de droit et avoir pensé devenir notaire, il se tourne finalement vers le journalisme à l’AFP. Par la suite, il devient concepteur rédacteur dans une agence de pub avant de se lancer en 1993 et de créer sa propre agence de communication. Finalement en 2009, il laisse tomber la pub et la communication pour se consacrer totalement à son travail d’écrivain.

En plus de l’écriture de romans, il écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision.

En 2014, il rejoint la Ligue de l’imaginaire, un collectif d’écrivains, aux côtés

entre autres de Franck Thilliez, Maxime Chattam ou encore Bernard Werber.

En 2015, il rejoint aussi l’International Thriller Writers, un groupement américain d’auteurs de thrillers. Avec la trilogie composée du Projet Bleiberg, du Projet Shiro et du Projet Morgenstern (parus aux éditions Critic), il confirme son entrée très remarquée dans le monde du thriller. Une Nuit éternelle, la suite de son polar vampirique Les Vestiges de l’aube (Michel Lafon, 2011), adapté en bande dessinée chez Dargaud, est son dernier roman paru. Parallèlement, David Khara se lance dans un nouveau genre littéraire : le roman policier pour adolescents. Le premier tome de cette série jeunesse Thunder paraît chez la maison d’édition Rageot. C’est un dérivé de l’univers de la trilogie des Projets.

Infos pratiques

Association Rue des Livres, 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes – Contact : 02 99 38 28 25

Musée des Beaux-Arts de Rennes, 20 Quai Émile Zola, 35000 Rennes – Contact : 02 23 62 17 45

Pour toute question sur le concours de nouvelles, contactez Sophie Marotte au 06 17 09 55 67.

