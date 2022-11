Chris sous le pont Laënnec ou un Américain à Rennes

Chris sous le pont Laënnec est à la fois un ouvrage de poésie concrète et un documentaire consacré au quotidien âpre de Chris qui dort à Rennes dans une tente à l’abri d’un pont. L’ouvrage « Sous le pont Laënnec » est disponible en librairie et le documentaire « Chris sous le pont Laënnec » d’Erwan Le Guillermic et David Morvan vous est ici donné à voir par notre partenaire TVR.

Chris Ames est américain, né dans l’Utah. Pour faire suite à un divorce et à la perte de son emploi, Chris Ames est venu en Bretagne pour voir son fils début 2020. Il se retrouve coincé par la confinement sur Rennes. SDF et routard, Chris s’installe sous le Pont Laënnec à Rennes. Confiné dehors, il entame alors le récit de ces confinements sous forme de poèmes et de photographies.

Mais si Chris revendique la liberté de ce vagabondage, mais doit aussi se démener pour lutter avec la rugosité de ce mode de vie extrême. Dans cette précarité, Chris tente de préserver le lien avec ses enfants, et vend ses recueils de poésie dans le métro. Un éditeur s’intéresse à ses textes, la quête de reconnaissance de Chris aboutira-t-elle ?

Dans ce livre singulier paru chez Goater en mars 2023, il y a l’émotion et les croisements culturels, l’observation et la douleur. La misère et l’humour. Massimo Dean a rencontré Chris Ames et l’a intégré dans son spectacle, La Rance n’est pas un fleuve. Yvon Le Men s’est pris d’affection pour cette trajectoire originale et signe une belle préface de son ouvrage.

En rencontrant Chris, c’est tout un univers à la marge qu’explore le film documentaire qui lui est désormais consacré par Erwan Le Guillermic et David Morvan. « On peut s’habituer à tout : dormir dans une tente; se réveiller à six heures sans réveil; ne pas payer de loyer, réfléchir au pourquoi des serrures. On peut s’habituer à tout : au soleil ascendant; ne jamais prendre en compte les factures; à la vie de sans abri.»

Article connexe :