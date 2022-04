RENNES. LE RANCE N’EST PAS UN FLEUVE PAR MASSIMO DEAN ET YVON LE MEN

En partenariat avec le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale ADSAO, les Tombées de la Nuit présentent Le Rance n’est pas un fleuve par Massimo Dean/Kali & Co et Yvon Le Men le dimanche 24 avril. Objectif : Éclairer les angles morts de nos sociétés…

Après Pier chante son crime (2006), Aria (2012) et Gigot Love (2017), Les Tombées de la Nuit continuent leur accompagnement de la compagnie Kali & Co et Massimo Dean.

Projet de spectacle au long cours, Le Rance n’est pas un fleuve rassemble douze personnes dites « à la marge », des artistes (Massimo Dean, Arnaud Méthivier, Richard Louvet, Yvon Le Men) et s’appuie, depuis ses débuts il y a trois ans, sur un réseau de partenaires culturels et sociaux.

Ici, Massimo Dean a semé les graines d’un ambitieux projet artistique avec le désir d’éclairer les angles morts de nos sociétés, construire un monde nouveau pour partager un moment de joie poétique. Le projet théâtral éclaire des femmes et des hommes, non comédiens mais formant une humanité visionnaire pour peu qu’on entende leurs récits. C’est précisément l’intention de Massimo Dean, accompagné dans cette aventure par le poète Yvon Le Men dont la pièce, Les Épiphaniques, sous forme de douze tracés de vie, fait écho aux rencontres avec ces personnalités singulières œuvrant pour sortir de l’obscurité et refaisant le monde avec une combativité incroyable.

Depuis ses débuts, le projet a donné lieu à de nombreuses rencontres, échanges et résidences qui se solderont par sept représentations au TNB, avant une dernière représentation au cloître du centre d’hébergement et de réinsertion sociale ADSAO, présentée par Les Tombées de la Nuit. Et pour mieux, ensuite, continuer sa route.

Dimanche 24 avril 2022 16:30 > 17:30

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale ADSAO, Rennes

5€ Tarif plein (+frais de location) • 2€ Tarif Sortir !

Photo : Richard Louvet