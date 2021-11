RENNES. LE CHALLENGE TATTOO DE NOËL S’ANCRE AU COMPLEXE AVEC

Chaque année, depuis 2016, le Challenge Tattoo de Noël invite les salons et studios de tatouage et de piercing à reverser la moitié de leur recette à une association caritative, le temps d’un weekend. Imaginée par l’association Les Tatoueurs ont du cœur, l’association signe son grand retour au complexe AVEC, sis 1 rue de Breil à Rennes, et dans tous les studios de tatouage participants, les 11 et 12 décembre 2021. Les fonds récoltés seront reversés au Secours Populaire français.

Née en janvier 2015 sous l’impulsion du tatoueur Kalil Moktar (Kalil Tattoo Family, complexe AVEC), Les tatoueurs ont du cœur est une association caritative en faveur des enfants défavorisés et hospitalisés. Dès sa création à Rennes, leur volonté a été d’étendre son champ d’action au possible et de s’adresser à tous les tatoueur.ses de France. « Nous sollicitons la générosité des tatoueurs(ses), des tatoués(es) et de tous les volontaires en leur demandant d’organiser des évènements en faveur tels que des expos, spectacles, festivals, conventions de tatouage, etc. », explique l’association.

Les artistes de l’aiguille mettent leur art au service de la bonne cause en réalisant des peintures sur toile, en customisant des planches de skate ou en fabriquant des sculptures. Les créations sont ensuite vendues aux enchères organisées lors des conventions de tatouage. L’argent récolté est ensuite reversé à des associations qui s’occupent d’enfants en difficulté.

Un peu partout dans l’Hexagone, des collectes de jouets, neufs ou en très bon état, se sont également mises en place et permettent aux personnes qui désirent faire un geste en faveur des enfants de déposer leurs dons dans les points de collectes inscrites sur leur site.

Le Challenge tattoo de Noël

Imaginée en 2016, l’opération Le Challenge Tattoo de Noël s’adresse chaque année à tous les tatoueurs désirant participer.

Le principe est simple : le temps d’un week-end, les salons et studios de tatouage et/ou piercings partenaires s’engagent à reverser la moitié de leur recette à une association caritative. En 2019, 4000€ avait été reversé à l’association Laurette Fugain. En 2020, l’urgence économique, son impact sur des millions de Français·es et l’explosion de la demande de nourriture les avait encouragés à choisir le Secours Populaire comme structure associative. 2000 € avait été reversé l’année dernière.





L’année 2021 reprend la recette qui a fait son succès et convie les mordus de tatouage et piercing à un double rendez-vous, samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021. D’abord, l’équipe du studio Kalil Tattoo family, au complexe AVEC de Rennes, ouvre ses portes pour un weekend de festivités : animations et concerts de chants de Noël, déguisements et photos gratuites avec le Père Noël seront au programme. Et bien évidemment, du tatouage et du piercing.

Aux mêmes dates, les salons et studios participant à l’opération vous donnent rendez-vous pour vous faire tatouer et percer pour la bonne cause : la moitié de votre paiement sera une nouvelle fois reversée au Secours Populaire. Dans ces mêmes shops, vous pourrez également déposer vos jouets neufs pour les enfants hospitalisés.

Après chaque Challenge Tattoo, les tatoueurs ont du cœur publient le justificatif de virement au profit de l’association choisie sur leur page Facebook dans le but d’être le plus transparent possible.

La liste des shops participants n’est pas encore définitive, mais restez attentifs, elle risque de ne pas tarder à être publiée…

JE SUIS TATOUEUR ET JE SOUHAITE PARTICIPER : COMMENT FAIRE ?

Vous êtes tatoueuse, tatoueur, perceuse ou perceur professionnel·le ? Comme chaque année, c’est l’unique condition pour participer au Challenge Tattoo !

Pour vous inscrire, envoyez-nous tout simplement à l’adresse contact@les-tatoueurs-ont-du-coeur.org : votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, l’adresse postale de votre shop

